Стало известно будущее Гарре в «Крыльях Советов»

В агентстве Ultimate Sports, которые представляет интересы вингера «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, ответили на вопрос о возможном уходе игрока из самарской команды.

— Гарре никуда не перейдет из «Крыльев Советов» в это трансферное окно. Это сто процентов, — сообщили в агентстве Metaratings.

Напомним, 23-летний аргентинец выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В текущей кампании Гарре провел 20 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и стал автором трех ассистов.

Действующий трудовой договор Гарре с самарцами рассчитан до 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают футболиста в восемь миллионов евро.