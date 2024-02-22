​Промес выразил готовность дать показания в суде Нидерландов – но с важным условием

Нападающий «Спартака» Квинси Промес недавно получил шесть лет тюрьмы – футболиста признали причастным к контрабанде наркотиков. Сторона 32-летнего игрока сразу же заявила о намерении подать апелляцию.

Согласно данным «РБК Спорт», Промес проинформировал прокуратуру Нидерландов о готовности лично дать показания в суде. При этом спартаковец поставил важное условие – Квинси хочет получить гарантии того, что он не будет арестован.

Ранее нидерландская прокуратура уже отказалась предоставить Промесу гарантии безопасного проезда, но предложение игрока остаётся в силе.

В 21 матче сезона 2023/2024 Квинси Промес забил восемь голов и отдал восемь голевых передач на партнёров.