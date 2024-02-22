​«Спартак» исключил двух игроков из заявки на РПЛ

В четверг «Спартак» исключил из заявки на чемпионат России двух футболистов – голкипера Илью Свинова и защитника Леона Классена. Информация размещена на официальном сайте Российской премьер-лиги в разделе «Отзаявки».

Вероятно, Свинов и Классен теперь будут заявлены за вторую команду «Спартака».

Первый матч чемпионата России в 2024 году «Спартак» проведёт в субботу, 2 марта. В этот день подопечные Гильермо Абаскаля сразятся с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. После восемнадцати туров Премьер-лиги москвичи занимают в турнирной таблице пятое место, а питерцы – второе.

Классен отказался уходить из «Спартака» - известна его позиция по будущему