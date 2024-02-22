Зобнин оценил новичка «Спартака» Угальде

Полузащитник столичного «Спартака» Роман Зобнин оценил работу на зимнем сборе новичка команды – нападающего Манфреда Угальде.

«По игровым качествам это тот, кто нам нужен. Агрессия, постоянный прессинг. Он нам в любом случае поможет. С адаптацией никаких проблем нет. Улыбчивый парень, со всеми общается», - передает слова хавбека пресс-служба «красно-белых».

Угальде принял участие в четырех контрольных встречах, в которых записал на свой счет два гола.

В первом матче после зимнего перерыва «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Поединок состоится в первых числах марта.