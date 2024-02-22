Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о подготовке питерцев к рестарту сезона.

- «Зенит» стал сильнее за межсезонье, как считаете?

- Надеюсь, что да. Сезон и должен показать, велась ли правильная работа или нет. А контрольные матчи не дают полной картины. Это не только «Зенита» касается. Но я не думаю, что команда Семака стала за это время слабее.

- Во второй части сезона вы не ждете таких экспериментов в обороне, которые были в первой части, или не исключаете, что они продолжатся?

- Хочется в это верить. Ни один тренер не любит, когда часто приходится ротировать состав, особенно в обороне. Думаю, что на сборах была поставлена цель - менять как можно реже игроков обороны. Особенно центральных защитников. Они должны играть как можно больше, и это добавит продуктивности их действиям.

- «Зениту» после ухода Малкома и Кузяева часто не хватало хорошего прессинга, который раньше позволял отбирать мячи у соперника на его половине поля. Думаете, этот компонент за зимний период подготовки может наладиться?

- Может. Если стоит такая задача. Но, я думаю, что для этого команде нужны определенные футболисты. Не уверен, что Клаудиньо большой любитель прессинга. Хотя когда команда планирует прессинговать, это задача всех, кто есть на поле, отчасти даже вратаря. Этим и сложен прессинг: когда выпадает один человек – все рушится. Уверен, что какие-то вариации Семак будет нарабатывать. Но, я не вижу смысла «Зениту» применять какой-то очень сложный прессинг, потому что команде хватает возможностей отбирать мяч без такого прессинга, который мы видим у клубов, играющих в Лиге чемпионов. А не так много голов у «Зенита» забито после отборов мяча, потому что соперник побаивается контроля мяча.

- Ставка на бразильских игроков в обороне – это все-таки рискованный вариант, или Семаку некуда деваться, поскольку мы видели ошибки Чистякова, Алипа, Эраковича?

- Не думаю, что Семаку деваться некуда. Иначе куда тогда деваться тренерам наших других клубов? Если у питерцев есть проблемы, то у соперников их в разы больше. А что касается ставки на бразильцев, среди них тоже есть хорошие защитники. Если это не россияне, нет разницы футболисты какой страны играют в обороне.

- Есть мнение, что вратари «Зенита» ненадежные, потому что у каждого, хоть один недостаток, но есть. Всем чего-то не хватает, чтобы встать на уровень Акинфеева. Согласны с этим?

- Если игроки находятся в «Зените», значит, они соответствуют статусу этой команды. Сравнивать голкиперов с Акинфеевым или Нойером бессмысленно.

- На днях «Зенит» провел засекреченный матч с «Локомотивом», потом закрытый с «Уралом», тогда как его ближайший соперник «Спартак» последние игры провел даже со своими болельщиками на трибунах. Зачем питерцы закрываются от посторонних глаз?

- Возможно, планируются какие-то тактические наработки. Хотя в современном футболе очень сложно что-то от кого-то скрыть. Может быть, какой-то сюрприз готовят для «Спартака». Но насколько это поможет победить? Мне кажется, что и без сюрпризов питерцы будут играть в своем ключе. Если бразильцы проведут свои лучшие матчи, то «Зенит» победит.

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- Какие ожидания от матча со «Спартаком», который выиграл предсезонный турнир и помногу забивает в контрольных матчах?

- У «Спартака» есть шансы на очки. Но нельзя сравнивать официальные матчи и контрольные. Часто это вводит болельщиков в заблуждение. Да и тренеров команд тоже.

Елена Григорьевская