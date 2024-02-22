Зобнин: «Промес – лидер «Спартака», спасибо ему»

Капитан столичного «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о об игре нидерландского нападающего Квинси Промеса в товарищеских матчах на сборах в ОАЭ.

«Хет-трик Квинси в последней игре с «Астаной»? Он не устаёт от футбола, тренируется и играет с радостью, большим желанием и агрессией. Это наш лидер. Спасибо ему за это», - приводит слова полузащитника пресс-служба московского клуба.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Квинси провел 17 поединков, в которых записал на свой счет шесть голов и шесть результативных передач. По итогам 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в таблице.