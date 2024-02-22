Игрок «Сочи» Агболака продолжит карьеру в «Сабуртало»

Защитник «Сочи» Соломон Агболака перешёл в грузинский клуб «Сабуртало» на правах аренды.

По информации «РБ Спорт», арендное соглашение с командой из Тбилиси рассчитано до декабря текущего года. Отмечается, что «Сочи» сможет вернуть 20-летнего нигерийца в летнее трансферное окно, если захочет.

В составе южан Агболака успел провести две игры, не сумев отметиться в них результативными действиями. Сейчас портал Transfermarkt оценивает защитника в 150 тысяч евро.

После 18 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе лишь 11 набранных очков.