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Игрок «Сочи» Агболака продолжит карьеру в «Сабуртало»

22 Февраля 2024 • 13:51 Комментировать
Балтика
...
Сочи
03.03 19:00

Защитник «Сочи» Соломон Агболака перешёл в грузинский клуб «Сабуртало» на правах аренды.

По информации «РБ Спорт», арендное соглашение с командой из Тбилиси рассчитано до декабря текущего года. Отмечается, что «Сочи» сможет вернуть 20-летнего нигерийца в летнее трансферное окно, если захочет.

В составе южан Агболака успел провести две игры, не сумев отметиться в них результативными действиями. Сейчас портал Transfermarkt оценивает защитника в 150 тысяч евро.

После 18 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе лишь 11 набранных очков.

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Сочи Сабуртало трансферы футбола - зима 2024 Соломон Агболака ещё теги

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