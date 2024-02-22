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Зобнин прокомментировал разгромные победы «Спартака»

22 Февраля 2024 • 13:44 Комментировать

Хавбек московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал разгромные победы команды в товарищеских матчах на зимних сборах.

«Всегда хочется большего. Хорошо, что крупно выиграли, сыграли «на ноль», но всё равно есть моменты, которые необходимо улучшать. У нас ещё есть время, чтобы это поправить», - приводит слова полузащитника пресс-служба «народной команды».

Следующий поединок подопечные Гильермо Абаскаля проведут в рамках 19-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита». Встреча пройдет на «Газпром Арене» 2 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин
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