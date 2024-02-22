Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о налоге на легионеров.

- Генсек РФС Максим Митрофанов сказал, что в течение полугода РФС рассмотрит вопрос о налоге на легионеров. Как вы к такому налогу относитесь?

- Прежде, чем вводить налог, нужно понимать, с какой целью мы это делаем. Этот налог нужен, чтобы пополнить казну или улучшить трансферную политику клубов?

- Он призван стимулировать клубы выпускать больше молодых игроков.

- У нас для этого есть лимит на легионеров. Можно его ужесточить и все. При чем тут молодые футболисты и налог на легионеров? Сегодня наши клубы в большинстве своем не способны покупать серьезных иностранных футболистов. Это дорого. Плюс сильные игроки из-за рубежа к нам не едут. Мы покупаем не лучших футболистов, за исключением «Зенита». Он еще может себе позволить такие вещи. Этот налог только ухудшит ситуацию с приездом иностранцев в обычные клубы. На «Зенит» это никак не повиляет, потому что это богатый клуб и он будет платить этот налог. Я не понимаю смысл данного налога. Он не поможет больше привлекать молодых игроков. Никакого смысла в этом налоге нет. И вообще все эти административные меры, которые мы принимаем в футболе, ничего кроме вреда не приносят. Если водить этот налог, тогда надо отменить лимит. Зачем он нужен? Ты хочешь купить иностранца – покупай и плати деньги РФС. Но еще раз повторю, это никак не повиляет на то, что тренеры будут выпускать молодых игроков. Просто вырастет цена на иностранцев. Вот и все.

- Называются какие-то космические суммы налога: 5 или 10 тысяч рублей за одну минуту, проведенную иностранцем на поле. И это за один матч. А если их будет пять-шесть? Что об этом думаете?

- Мы тем самым хотим, чтобы клубы отказались от легионеров. Ведь так?

- Получается, так.

- Тогда давайте ужесточим лимит. Сделаем два-три легионера и все. Тогда будет больше русских ребят выходить.

- А пойдет ли это на пользу нашему футболу, если легионеров будет мало?

- А налог какую даст пользу российскому футболу? Тоже никакой. Клубы просто не будут покупать иностранцев. Но, как я говорил, их можно уменьшить лимитом. Какая разница? У нас небогатые клубы и так еле существуют, и уровень их футбола не очень высокий, если брать вторую восьмерку. А мы еще ухудшаем им жизнь и улучшаем ее богатым командам, которые могут себе позволить большие траты на налог.

- То есть разрыв между богатыми командами и клубами с небольшим бюджетом вырастет еще больше?

- Конечно, вырастет. А «Зенит» все равно купит иностранцев, или «Спартак», например, с «Краснодаром». Поэтому я думаю, что этот налог ничего хорошего не даст, кроме пополнения казны РФС.

Реклама

- Можно ли сказать, что сейчас в РПЛ перебор легионеров?

- Можно. Лимит, который есть сейчас, очень слабенький. Раньше было пять легионеров и в заявке, и на поле. Больше пяти иностранцев ты не имеешь права купить. А «Зенит» сегодня уже их 12 штук купил, если не больше, если учитывать тех, кого питерцы пытаются пристроить. Поэтому нынешний лимит надо ужесточать. Никакого толку сейчас от него нет.

- Вам не кажется, что уровень нашего чемпионата базируется именно на легионерах? Почти в каждом клубе есть ведущий игрок-иностранец.

- Сейчас все меньше клубов базируется на них, и дальше их будет еще меньше, потому что в ближайшем будущем нас в Европу не пустят. А это значит, что сильные футболисты к нам перестанут ехать, и мы покупаем игроков среднего класса. Но и от них мы постепенно будем отказываться. Сейчас, в условиях изоляции, нам лучше заняться внутренним футболом. Давать туда больше денег, нацеливаться на молодежь. Взять «Зенит», наш флагман. Ни одного воспитанника нет в основном составе. Это же не дело. А все потому, что клуб покупает пачками бразильцев. Плюс добавляет русских ребят, их перемалывает и ничего хорошего из этого не получается. Коваленко – живой пример. Взяли парня, выдернули из «Крыльев Советов». Он там играл, прогрессировал, попал в сборную. А пришел в «Зенит» и сидит на лавке. Что хорошего от этого? Мы потеряли футболиста. И таких примеров очень много. Сейчас взяли Ахметова. Я думаю, у него тоже не будет игровой практики.

Елена Григорьевская