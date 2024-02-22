Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов: «Никакого смысла в налоге на легионеров нет» эксклюзив

22 Февраля 2024 • 13:43 Комментировать

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о налоге на легионеров.

- Генсек РФС Максим Митрофанов сказал, что в течение полугода РФС рассмотрит вопрос о налоге на легионеров. Как вы к такому налогу относитесь?

- Прежде, чем вводить налог, нужно понимать, с какой целью мы это делаем. Этот налог нужен, чтобы пополнить казну или улучшить трансферную политику клубов?

- Он призван стимулировать клубы выпускать больше молодых игроков.

- У нас для этого есть лимит на легионеров. Можно его ужесточить и все. При чем тут молодые футболисты и налог на легионеров? Сегодня наши клубы в большинстве своем не способны покупать серьезных иностранных футболистов. Это дорого. Плюс сильные игроки из-за рубежа к нам не едут. Мы покупаем не лучших футболистов, за исключением «Зенита». Он еще может себе позволить такие вещи. Этот налог только ухудшит ситуацию с приездом иностранцев в обычные клубы. На «Зенит» это никак не повиляет, потому что это богатый клуб и он будет платить этот налог. Я не понимаю смысл данного налога. Он не поможет больше привлекать молодых игроков. Никакого смысла в этом налоге нет. И вообще все эти административные меры, которые мы принимаем в футболе, ничего кроме вреда не приносят. Если водить этот налог, тогда надо отменить лимит. Зачем он нужен? Ты хочешь купить иностранца – покупай и плати деньги РФС. Но еще раз повторю, это никак не повиляет на то, что тренеры будут выпускать молодых игроков. Просто вырастет цена на иностранцев. Вот и все.

- Называются какие-то космические суммы налога: 5 или 10 тысяч рублей за одну минуту, проведенную иностранцем на поле. И это за один матч. А если их будет пять-шесть? Что об этом думаете?

- Мы тем самым хотим, чтобы клубы отказались от легионеров. Ведь так?

- Получается, так.

- Тогда давайте ужесточим лимит. Сделаем два-три легионера и все. Тогда будет больше русских ребят выходить.

- А пойдет ли это на пользу нашему футболу, если легионеров будет мало?

- А налог какую даст пользу российскому футболу? Тоже никакой. Клубы просто не будут покупать иностранцев. Но, как я говорил, их можно уменьшить лимитом. Какая разница? У нас небогатые клубы и так еле существуют, и уровень их футбола не очень высокий, если брать вторую восьмерку. А мы еще ухудшаем им жизнь и улучшаем ее богатым командам, которые могут себе позволить большие траты на налог.

- То есть разрыв между богатыми командами и клубами с небольшим бюджетом вырастет еще больше?

- Конечно, вырастет. А «Зенит» все равно купит иностранцев, или «Спартак», например, с «Краснодаром». Поэтому я думаю, что этот налог ничего хорошего не даст, кроме пополнения казны РФС.

Реклама


- Можно ли сказать, что сейчас в РПЛ перебор легионеров?

- Можно. Лимит, который есть сейчас, очень слабенький. Раньше было пять легионеров и в заявке, и на поле. Больше пяти иностранцев ты не имеешь права купить. А «Зенит» сегодня уже их 12 штук купил, если не больше, если учитывать тех, кого питерцы пытаются пристроить. Поэтому нынешний лимит надо ужесточать. Никакого толку сейчас от него нет.

- Вам не кажется, что уровень нашего чемпионата базируется именно на легионерах? Почти в каждом клубе есть ведущий игрок-иностранец.

- Сейчас все меньше клубов базируется на них, и дальше их будет еще меньше, потому что в ближайшем будущем нас в Европу не пустят. А это значит, что сильные футболисты к нам перестанут ехать, и мы покупаем игроков среднего класса. Но и от них мы постепенно будем отказываться. Сейчас, в условиях изоляции, нам лучше заняться внутренним футболом. Давать туда больше денег, нацеливаться на молодежь. Взять «Зенит», наш флагман. Ни одного воспитанника нет в основном составе. Это же не дело. А все потому, что клуб покупает пачками бразильцев. Плюс добавляет русских ребят, их перемалывает и ничего хорошего из этого не получается. Коваленко – живой пример. Взяли парня, выдернули из «Крыльев Советов». Он там играл, прогрессировал, попал в сборную. А пришел в «Зенит» и сидит на лавке. Что хорошего от этого? Мы потеряли футболиста. И таких примеров очень много. Сейчас взяли Ахметова. Я думаю, у него тоже не будет игровой практики.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Николай Наумов лимит на легионеров
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» потерял Салаха ​Месси выступил с заявлением «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Эден Азар назвал суперклуб, которому чаще всего отказывал в трансфере ​Стало известно, что Месси сделал с восьмым «Золотым мячом» Два топ-клуба хотят купить звезду «Реала» Винисиуса 6 игроков «Баварии» выступили против Тухеля - известны все имена «Барселона» остановилась на двух тренерах – известны их имена Четыре важных футболиста «Барселоны» не смогут сыграть с «Наполи» Азар назвал лучших футболистов, с которыми играл в одной команде
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала»
Спортивные новости
Определились все 16 участников розыгрыша плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Автомобилист» и возглавил Восточную конференцию КХЛ Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Февраля
14:22 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Мозесу пора уходить из «Спартака»
14:20 · Россия. Премьер-лига
​Промес выразил готовность дать показания в суде Нидерландов – но с важным условием
14:13 · Россия. Премьер-лига
Безруков: «Ерёменко — один из лучших футболистов, с которыми я играл»
14:09 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» исключил двух игроков из заявки на РПЛ
14:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Президент «Торпедо» Волнушкин: «Я привык ставить самые высокие цели»
13:57 · Россия. Премьер-лига
Зобнин оценил новичка «Спартака» Угальде
13:52 · Россия. Премьер-лига
Зобнин: «Промес – лидер «Спартака», спасибо ему»
13:51 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Сочи» Агболака продолжит карьеру в «Сабуртало»
13:44 · Россия. Премьер-лига
Зобнин прокомментировал разгромные победы «Спартака»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Локомотив» способен бороться за призовые места»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Трахтенберг назвал условие для чемпионства «Спартака»
13:28 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Сочи» Батырев перешёл в «Сокол» официально
13:24 · Россия. Премьер-лига
За Конате приходили клубы из Саудовской Аравии эксклюзив
13:13 · Россия. Премьер-лига
Костанца: «Хотел бы играть за «Крылья Советов» с Роналдиньо»
12:52 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» рассказали, кого не смогли подписать зимой
Все новости
Рекомендуем