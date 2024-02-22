Трахтенберг назвал условие для чемпионства «Спартака»

Бывший пресс-атташе московского «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал, чего не хватает «народной команде» для победы в Российской премьер-лиге.

«Спартак» станет чемпионом, если будет пирамида, когда все сотрудники сделают по максимуму, чтобы 11 футболистов, которые выйдут на поле, сделали разницу», - передает слова Трахтенберга «РБ Спорт».

Напомним, что последний раз «красно-белые» становились чемпионами России в 2017 году.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 30 очков после 18 туров. Подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидера на восемь баллов.