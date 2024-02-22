Полузащитник «Сочи» Амир Батырев перешёл в «Сокол» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба южан.

В текущем сезоне 21-летний Батырев провёл за «Сочи» 18 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Рыночная стоимость молодого футболиста сейчас составляет 300 тысяч евро.

Напомним, Батырев принадлежит «Сочи» с лета 2022 года. Ранее он выступал за «Тверь».

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Сокол» расположился на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. Свой ближайший матч команда из Саратова проведёт 2 марта против лидера чемпионата махачкалинского «Динамо».