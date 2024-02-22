Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате пользовался спросом в зимнее трансферное окно. Как стало известно корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», интерес к 26-летнему африканцу проявляли клубы из чемпионата Саудовской Аравии. Однако до чего-то конкретного дело не дошло.

В первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги Конате провел 17 поединков за команду из Грозного. Нападающий записал себе в актив пять забитых мячей (четыре – с пенальти).

После 18 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 17 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице.