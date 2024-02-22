Сколько заработали: «Крылья Советов» больше всех продали своих игроков командам РПЛ за последние 5 лет

Журналисты сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подсчитали, что «Крылья Советов» больше остальных команд РПЛ продавали своих футболистов конкурентам по лиге.

В общей сложности за последние пять лет команда из Самары рассталась с 10 футболистами. В большинстве случаев футболисты из «Крыльев Советов» перебирались в «Локомотив». В сезоне-22/23 «железнодорожники» приобрели атакующих полузащитников Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. А в следующее трансферное окно усилились Владиславом Сарвели и Никитой Салтыковым. Кроме «Локомотива» на игроков «Крыльев Советов» также имеется спрос с «Зенита» и «Спартака».

По данным Transfermarkt, «Крылья Советов» заработали с трансферов своих игроков за пять лет около 19 млн евро.

Лишь ЦСКА может похвастаться подобными результатами. Ведь «армейцы» продавали игроков в команды РПЛ пять раз, речь идёт о Марио Фернандесе, Хесусе Медине, Константине Марадишвили и Наире Тикнизяне.