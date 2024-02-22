В «Урале» рассказали, кого не смогли подписать зимой

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о работе клуба в зимнее трансферное окно.

«Пока не скажу кого, но кого-то мы ещё можем сегодня заявить. В зимнее трансферное окно усилили не все позиции, которые хотели. Хотели нападающего, но не получилось», - передает слова руководителя «Чемпионат».

Первую половину сезона чемпионата России команда из Екатеринбурга завершила на 12-й строчке в турнирной таблице. На счету «Урала» 19 набранных баллов после 18 туров. В первом матче Премьер-лиги после зимней паузы подопечные Виктора Ганчаренко встретятся с грозненским «Ахматом».