«Спартак» подпишет Дани Алвеса»: как в сети отреагировали на тюремный срок звезды футбола

Сегодня, 22 февраля, суд вынес приговор по делу бывшего защитника сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Дани Алвеса. Легендарный латераль был признан виновным в деле об изнасиловании. Алвеса приговорили к 4,5 годам лишения свободы.

В сети появились первые реакции на тюремный срок Дани. Телеграм-канал «Самый Бодрый» пошутил на эту тему следующим сообщением: «Дани Алвес подпишет контракт со «Спартаком» на 4,5 года». В этой публикации отсылка к тому, что за «красно-белых» выступает нидерландец Квинси Промес, которого недавно приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Алвес поиграл за «Севилью», «Барселону», «Ювентус», «ПСЖ». На его счету 126 матчей и восемь голов за сборную Бразилии.

Суд вынес приговор: Дани Алвес будет сидеть в тюрьме