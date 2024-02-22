Уткин отреагировал на слова ветеранов «Спартака» в поддержку Промеса

Блогер и журналист Василий Уткин отреагировал на слова ветеранов московского «Спартака» в поддержку нападающего Квинси Промеса. На прошлой неделе нидерландского футболиста приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

«Ветераны высказали поддержку Промесу. Кто-то даже сказал фразу: «Своих не выдаём». Ребят, кто для вас свой? Осуждённый организатор наркотрафика? Но если так, то вы плохо подумали», - рассказал Уткин на своем канале в ютубе.

Промес является ведущим игроком «Спартака». В первой половине сезона Российской премьер-лиги 32-летний форвард сыграл 17 матчей, отметившись шестью голами и шестью ассистами.