Шалимов обратился к «Краснодару»

Экс-рулевой «Краснодара» Игорь Шалимов поздравил клуб с днем рождения. Сегодня, 22 февраля, «быкам» исполнилось 16 лет.

«От всей души поздравляю Сергея Николаевича и сам клуб. Пожелаю, наконец, добиться того, к чему так долго шли. Пожелаю выиграть свой первый трофей в этом году», - передает слова специалиста «Чемпионат».

После первой половины сезона «Краснодар» набрал 38 очков в 18 турах. Подопечные Владимира Ивича лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая идущий вторым «Зенит» на два балла. Поединки 19-го тура чемпионата страны состоятся в первых числах марта.