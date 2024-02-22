Уткин предложил «Баварии» российского тренера

Популярный блогер и комментатор Василий Уткин прокомментировал новость о том, что по окончании сезона мюнхенская «Бавария» сменит главного тренера. Нынешний наставник команды Томас Тухель не устроил руководство клуба.

На своем ютуб-канале Уткин предложил немецкому гранду кандидатуру Александра Мостового, ныне проходящего обучение в академии РФС.

«Я бы на месте «Баварии» не спешил. «Баварии» всё-таки стоит ещё немножечко подождать. Мостового никогда не стоит сбрасывать со счетов», - сказал Василий.

Среди претендентов на пост рулевого мюнхенского гранда называются Жозе Моуринью, Унаи Эмери, Зинедин Зидан и Хаби Алонсо.