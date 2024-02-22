В «Оренбурге» подвели итоги зимней трансферной кампании

В «Оренбурге» оценили зимнюю трансферную кампанию. Комментарием по этому поводу поделился спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

«Трансферная кампания «Оренбурга» закончена. Вторая часть сезона покажет, смогли ли закрыть проблемные позиции. Но мы взяли всё необходимое, что хотели. Поэтому довольны тем, как сложилась кампания», - рассказал функционера в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

После первой половины сезона чемпионата России «Оренбург» занимает 14-е место в таблице. В 18 сыгранных турах команда набрала 15 баллов. Матчи Премьер-лиги возобновятся в начале марта.