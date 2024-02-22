Вагнер Лав - о переходе Фернандеса в «Зенит»: «Слово важнее документов»

Экс-форвард московского ЦСКА Вагнер Лав поделился мнением о нашумевшем переходе бывшего защитника «армейцев» Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».

«Смог бы я поступить так же, как Марио? Нет, если бы я о чём-то договаривался с клубом, я бы придерживался договорённостей. Данное мною слово для меня важнее, чем подписанные документы», - рассказал южноамериканец на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.

Фернандес стал игроком «сине-бело-голубых» в середине июля прошлого года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 33-летний латераль сыграл десять матчей, не отметившись результативными действиями.