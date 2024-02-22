Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Помазуна: «Были варианты в Саудовской Аравии, но Илья туда не хочет»

22 Февраля 2024 • 11:01 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 19:00

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, выступающего за «Урал» на правах аренды, высказался о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что интерес к 27-летнему футболисту проявляет «Спартак».

По словам Сафонова, ЦСКА рассчитывает на Помазуна, но есть определённые нюансы. Также агент отметил, что интерес к российскому вратарю проявляли клубы из Саудовской Аравии.

«Если ехать, то чтобы ему было комфортно. Были варианты в Саудовской Аравии. Он не хочет. У него до лета аренда с «Уралом». Он её выполняет, играет достойно, вызывается в сборную. Что ещё нужно?» — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Помазун провёл в составе «Урала» 22 матча, в которых пропустил 32 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 2,5 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Алексей Сафонов Илья Помазун ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 22 Февраля
11:01
Агент Помазуна: «Были варианты в Саудовской Аравии, но Илья туда не хочет»
21 Февраля
21:08
«Урал» полетит на матч РПЛ с «Ахматом» прямо из Дубая
16:43
Президент «Урала» Иванов: «Стадион будет готов к домашнему матчу с «Зенитом»
20 Февраля
13:24
В «Урале» сообщили о переговорах с Ганчаренко по новому контракту
19 Февраля
19:08
Адвокат Влута рассказал, когда будет рассмотрена апелляция по делу футболиста
16 Февраля
17:25
Игрок «Урала» Кики сравнил работу судей в России и Португалии
15:11
Защитник «Урала» Кики признался, что его удивила холодная погода в России
15 Февраля
16:36
Агент Селюк: «Конате до лета в «Ахмате»
09:26
Игрок «Ахмата» Семёнов: «Были токсичные моменты, когда ко мне относились несправедливо»
14 Февраля
10:09
Орлов: «Спартаку» обязательно нужен новый вратарь»
13 Февраля
09:58
Президент «Урала» Иванов: «Не вправе осуждать «Зенит», но мне ближе путь, по которому идёт «Краснодар»
09:47
Президент «Урала» Иванов: «Мы ищем нападающего»
09:13
Президент «Урала» Иванов: «Юшину нужно было сменить обстановку, чтобы встряхнуться»
12 Февраля
09:25
Агент Помазуна — о будущем футболиста: «Всё зависит от «Урала»
09:12
Президент «Урала» Иванов: «Помазун у нас до конца сезона»
07 Февраля
16:01
В «Ахмате» заявили, что работа на трансферном рынке никогда не прекращалась
06 Февраля
16:25
Переход Зукича в «Урал» сорвался
05 Февраля
15:04
Новиков: «Не верю, что Помазун перейдёт в «Спартак»
14:23
Агент Помазуна: «Илья до конца сезона в «Урале», у него контракт»
04 Февраля
16:47
Президент «Урала» Иванов — о возможном переходе Помазуна в «Спартак»: «Первый раз слышу»
15:45
Агент Помазуна отреагировал на слухи о возможном переходе футболиста в «Спартак»
13:50
Опция выкупа Челиковича «Ахматом» была активирована автоматически
13:36
В «Ахмате» заявили, что клуб ориентирован на аренды футболистов
31 Января
10:49
«Ахмат» подтвердил продление контракта с Тодоровичем
30 Января
11:37
Марат Быстров: «Был вариант с Турцией, но «Ахмат» не устроили деньги, которые за меня предложили»
10:16
Президент «Урала» Иванов: «Селекционный отдел день и ночь смотрит футболистов»
29 Января
16:07
Игрок «Урала» Влут может пропустить остаток сезона
15:20
Агент Конате: «Мохамед доработает свой контракт с «Ахматом» до конца»
11:24
Агент Дивановича: «С 20 февраля Заим приступит к тренировкам в общей группе «Ахмата»
25 Января
14:36
Влут прибыл в расположение «Урала» с травмой
11:46
Ганчаренко: «Я в тайне надеюсь, что Шатов ещё сыграет»
24 Января
14:09
«Урал» объявил о расставании с Цулукидзе
13:09
«Ахмат» ищет забивного нападающего на замену Конате
22 Января
15:46
Агент Селюк допустил уход Гбамбле из «Ахмата»
14:47
В «Ахмате» заявили, что клуб работает над подписанием новых футболистов
11:47
В «Ахмате» сообщили, что «Зенит» не связывался с клубом по поводу Харина
21 Января
13:49
Агент Ловата: «Верю, что Лукас может стать одним из ключевых футболистов «Ахмата»
11:08
В «Ахмате» отреагировали на слова агента Тодоровича о разногласиях в переговорах по новому контракту
20 Января
09:32
«Урал» продлил контракт с Бегичем
09:22
Деменко: «Уверен, что Помазун готов к переезду в Европу»
19 Января
15:26
«Урал» продлил контракт с Щербицким
11:45
В «Урале» опровергли информацию об интересе клуба к вратарю «СКА-Хабаровска»
10:25
Агент Тодоровича сообщил о разногласиях в переговорах с «Ахматом»
10:12
Агент Ловата: «У Лукаса чеченский менталитет, он настоящий боец»
09:44
Помазун: «Если ЦСКА скажет, что я нужен им в основу — вернусь»
09:30
Помазун заявил, что ради перехода в европейский клуб он готов пойти на снижение зарплаты
18 Января
13:58
В «Ахмате» рассказали, почему Даниэль Жуниор покинул клуб
11:30
В «Ахмате» раскрыли подробности подписания Ловата
28 Декабря
10:45
Иванов: «Чистяков мог бы пригодиться «Уралу»
26 Декабря
10:36
Мор: «В «Ахмате» поторопились с увольнением Ташуева»
24 Декабря
14:38
Агент Помазуна: «Текущий сезон Илья доиграет в «Урале», а дальше будем рассматривать предложения»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ УРАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» потерял Салаха ​Месси выступил с заявлением Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» «Бавария» поставила ультиматум Тухелю Эден Азар назвал суперклуб, которому чаще всего отказывал в трансфере ​Стало известно, что Месси сделал с восьмым «Золотым мячом» Два топ-клуба хотят купить звезду «Реала» Винисиуса Четыре важных футболиста «Барселоны» не смогут сыграть с «Наполи» «Барселона» остановилась на двух тренерах – известны их имена
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ
Спортивные новости
Определились все 16 участников розыгрыша плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Автомобилист» и возглавил Восточную конференцию КХЛ Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Февраля
11:17 · Россия. Премьер-лига
Вагнер Лав - о переходе Фернандеса в «Зенит»: «Слово важнее документов»
11:14 · Россия. Премьер-лига
Костанца: «Продвижения в вопросе получения российского гражданства есть»
11:01 · Россия. Премьер-лига
Агент Помазуна: «Были варианты в Саудовской Аравии, но Илья туда не хочет»
10:47 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» завершил зимнюю трансферную кампанию
10:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» арендовали защитника «Торпедо» Журавлёва официально
10:23 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Ахмата» Талал рассказал, почему решил перейти в грозненский клуб
10:11 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Мозес особо не напрягается, на такую зарплату можно позвать другого игрока»
09:54 · Россия. Премьер-лига
Лещук — о новом контракте с «Динамо»: «Были сомнения»
09:39 · Россия. Премьер-лига
Йокич рассказал, что советовался с игроком «Зенита» перед своим переходом в «Рубин»
09:30 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» празднует день рождения
09:26 · Россия. Премьер-лига
Безруков: «Слуцкий, Рахимов и Карпин спокойно могут работать в Европе»
21 Февраля
23:49 · Россия. Премьер-лига
Оздоев останется без Кубка Греции – ПАОК покинул турнир в полуфинале
23:32 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Идея отечественной игры FIFA давно витает в воздухе»
23:26 · Россия. Премьер-лига
Карпов: «Переход капитана «Левски» в «Ростов» сорвался из-за агентов»
23:13 · Россия. Премьер-лига
Гладилин отреагировал на возможный налог на легионеров в РПЛ
Все новости
Рекомендуем