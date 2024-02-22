Агент Помазуна: «Были варианты в Саудовской Аравии, но Илья туда не хочет»

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, выступающего за «Урал» на правах аренды, высказался о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что интерес к 27-летнему футболисту проявляет «Спартак».

По словам Сафонова, ЦСКА рассчитывает на Помазуна, но есть определённые нюансы. Также агент отметил, что интерес к российскому вратарю проявляли клубы из Саудовской Аравии.

«Если ехать, то чтобы ему было комфортно. Были варианты в Саудовской Аравии. Он не хочет. У него до лета аренда с «Уралом». Он её выполняет, играет достойно, вызывается в сборную. Что ещё нужно?» — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Помазун провёл в составе «Урала» 22 матча, в которых пропустил 32 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 2,5 миллиона евро.