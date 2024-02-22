Новичок «Ахмата» Талал рассказал, почему решил перейти в грозненский клуб

Новичок «Ахмата» Мохамед Амин Талал высказался о своём переходе в российский клуб из молдавского «Шерифа».

«Переход в «Ахмат» привлёк меня возможностью играть в РПЛ. Кроме того, мне понравилась высококачественная тренировочная база. Также свою роль сыграла и речь тренера, которая была очень убедительной», — цитирует марокканца Sport24.

Кроме того, полузащитник назвал Грозный прекрасным городом, который соответствует его ценностям.

В текущем сезоне Талал провёл за «Шериф» 24 матча, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

После 18 туров РПЛ «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков.