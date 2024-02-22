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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Свободные агенты в РПЛ: кто остался за бортом

22 Февраля 2024 • 11:25 Комментировать

По сравнению с прошлым сезоном целая плеяда футболистов, которые защищали цвета своих клубов, оказалась вне большого футбола. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о некоторых из них.  

Глушаков

Один из игроков последнего чемпионского состава столичного «Спартака» Денис Глушаков завершал карьеру в РПЛ, защищая цвета нижегородского «Пари НН». В общем-то, участник чемпионата мира 2014 года и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов картину на берегах Волги не портил. Да и в предыдущих коллективах («Химки» например), после скандального ухода из народной команды, полузащитник, входящий в число 20 лидеров по количеству матчей за карьеру в чемпионатах России, был далеко не обузой. Несмотря на свои 37 лет, Глушаков явно ещё рассчитывает немного «попылить». В Нижнем Новгороде, вероятно, сказался тот факт, что два медведя (под вторым подразумевается главный тренер «Пари НН» Сергей Юран) в одной берлоге не поместятся. Глушаков в прошедшем 2023 году примерил форму коллектива второй лиги из Костромы. Тоже «Спартак», но для амбиций, конечно же, маловато. Вполне вероятно, что на высоком уровне Глушакова мы ещё увидим. Не зря же он готовился к сезону в составе «Ростова».

Может себе позволить

В Казани переизбыток защитников. Иначе чем ещё объяснить тот факт, что сразу двое из них – Эльмир Набиуллин и Егор Сорокин – оказались «вне игры». Оборонительные порядки в столице Татарстана действительно не вызывают пока сомнений. Рашид Рахимов выстроил оборонительную модель, и накануне ухода на зимние каникулы двукратный чемпион России, добившийся этого титула в 2008-2009 годах, с уверенностью обезопасил себя от зоны вылета и может себе позволить «транжирить» кадровый резерв.

Жизнь вносит коррективы

Если словенец Миха Мевля в столичном «Спартаке» весьма робко мог надеяться на продолжение карьеры в топ-клубе, то разбрасываться форвардами уровня Алексея Ионова «Ростову» не позволительно. Сезон-2022/2023 показывает, что Алексей был отнюдь не пятым колесом в телеге Карпина. Конечно, одного влияния и внимания клуба здесь мало. Жизнь вносит свои коррективы. И вот уже белорус Кирилл Печенин не дополнил национальный ансамбль «Оренбурга». Сегодня белорусская диаспора на южном Урале распалась, передав пальму первенства столице Урала – Екатеринбургу.

Самые известные свободные агенты, выступавшие в РПЛ в прошлом сезоне

Игрок
Амплуа
Последний клуб
Трансферная стоимость, тыс евро
Денис Глушаков Полузащитник «Пари НН» 300
Алексей Ионов Нападающий «Ростов» 800
Миха Мевля Защитник «Спартак» 250
Эльмир Набиуллин Защитник «Рубин» 500
Егор Сорокин Защитник «Рубин» 800

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Денис Глушаков Алексей Ионов РПЛ Миха Мевля ещё теги
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