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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Налог на легионеров, или Как убить спортивную интригу

22 Февраля 2024 • 09:49 Комментировать (1)

В среду неожиданно была озвучена крайне странная идея о том, что в российском футболе может быть введён налог на легионеров. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему это вредная мера.

Очертания новой идеи

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что в российском футболе может появиться налог на легионеров. Он отметил, что концепция была давно утверждена, просто нововведение было отложено из-за пандемии коронавируса, а потом из-за потери клубами доходов от еврокубков. При этом Митрофанов добавил, что РФС хочет выслушать клубы перед тем, как на исполкоме обсудить, вводить такую норму с сезона-2024/25 или отложить её.

Сообщается, что размер налога может составить от 5 до 10 тысяч рублей за каждую проведённую на поле минуту. Таким образом, участие одного легионера в матче может обойтись клубу от 450 до 900 тысяч. За участие в Премьер-лиге эта сумма может составить от 13,5 до 27 миллионов рублей. Речь об одном игроке с иностранным паспортом.

При этом сообщается, что деньги от этого налога смогут получать клубы, которые будут чаще использовать молодых российских игроков.

Вредная идея

Сказать, что идея вредная, не сказать ничего. Введение такого налога всерьёз ударит по спортивному принципу. Российские клубы в текущих реалиях и так испытывают серьёзные финансовые трудности, в связи с чем нести дополнительные расходы за участие собственных игроков выглядит просто дико. Взять и обременить клубы дополнительными тратами более чем странно.

Однако даже не это самое странное. В этой идее есть очевидный порок, который нарушит спортивный принцип. Богатые российские клубы смогут себе позволить активно использовать иностранцев. Едва ли эти траты остановят «Зенит» или «Спартак», которые тратят десятки миллионов евро на новичков. Однако клубы победнее могут встать перед выбором: использовать сильного иностранца или более слабого игрока, но отечественного. Иными словами, будет не спортивная конкуренция, а финансовая. Представим, что есть клуб-середняк, которому предстоит матч против того же «Зенита» или «Краснодара». Руководство клуба может разумно попросить своего наставника не ставить сильнейший состав, а выпустить молодёжный. Вероятность поражения велика в любом случае, при этом в отсутствие легионеров не придётся платить налог, а с появлением молодёжи можно ещё заработать.

Не забудем, что из-за отсутствия еврокубков конкуренция в Премьер-лиге и без того упала, ведь, по сути, теперь есть первое место и позиции в зоне вылета и переходных матчей, а всё остальное – «строчки в Википедии». Иными словами, если клуб обезопасит себя от вылета, то сможет выставлять именно молодёжь. Причём не с целью её развивать, а с задачей заработать. При этом в том самом коронавирусном сезоне мы все помним, чем закончился матч «Ростова», игравшего юношами против «Сочи».

Это не говоря уже о том, что сейчас многие клубы оказываются в ситуации, когда воспитанники отечественного футбола становятся иностранцами, как, к примеру, Эдуард Сперцян, Наир Тикнизян, Константин Марадишвили и другие.

Налог сломает позитивную тенденцию, которая только-только стала появляться

При этом ввести налог сейчас – это просто на корню обрубить тот прогресс, который наметился в работе клубов. С тех пор, как российские клубы практически лишились европейского рынка, всем пришлось более внимательно вкладываться в селекцию.

«Крылья Советов» отыскали и привезли Бенхамина Гарре, «Оренбург» раскрыл Лукаса Веру и Брайана Мансилью, в ЦСКА засверкал Аббосбек Файзуллаев. Российские клубы вынуждены подходить к трансферам более вдумчиво, открывать новые рынки. В перспективе это может дать серьёзной толчок к развитию, ведь наши клубы всё больше выходят на те рынки, где европейцы работают не так внимательно. При этом получается находить игроков, которые украшают чемпионат. Однако введение налога может убить эту инициативу. Просто не будет смысла рисковать и пытаться развивать таких игроков, ведь с учётом трат на налог станет очень сложно заработать на перепродаже.  

В чемпионате России могут ввести налог на легионеров

Роман Андреев


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Комментарии (1) Все комментарии
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22 Февраля 2024 в 10:47
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