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«Краснодар» празднует день рождения

22 Февраля 2024 • 09:30 Комментировать

В четверг, 22 февраля, «Краснодар» отмечает 16 лет со дня своего основания. Об этом сообщается на официальном сайте российского клуба.

«Друзья, поздравляем нас с вами с 16-летием! Руководство, тренеров, игроков, персонал клуба, работников стадиона, болельщиков! Уже 16 лет мы пишем эту историю вместе! С днём рождения», - говорится в публикации клубной пресс-службы.

Напомним, что владельцем «Краснодара» является Сергей Галицкий.

После первой половины текущего сезона команда под руководством Владимира Ивича лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» опережают идущий вторым «Зенит» на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар
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