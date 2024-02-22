«Краснодар» празднует день рождения

В четверг, 22 февраля, «Краснодар» отмечает 16 лет со дня своего основания. Об этом сообщается на официальном сайте российского клуба.

«Друзья, поздравляем нас с вами с 16-летием! Руководство, тренеров, игроков, персонал клуба, работников стадиона, болельщиков! Уже 16 лет мы пишем эту историю вместе! С днём рождения», - говорится в публикации клубной пресс-службы.

Напомним, что владельцем «Краснодара» является Сергей Галицкий.

После первой половины текущего сезона команда под руководством Владимира Ивича лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» опережают идущий вторым «Зенит» на два балла.