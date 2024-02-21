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Оздоев останется без Кубка Греции – ПАОК покинул турнир в полуфинале

21 Февраля 2024 • 23:49 Комментировать

Вечером среды в Афинах в ответном полуфинальном матче Кубка Греции встречались ПАОК и «Панатинаикос». Матч завершился победой ПАОКа по итогу основного и добавленного времени (2:1), но в серии пенальти сильнее оказались афинцы (6:5). Первый матч, напомним, закончился домашним поражением ПАОКа от «Панатинаикоса» со счётом 0:1.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел на замену. А в серии пенальти не смог реализовать свой 11-метровый удар.

Что касается чемпионата Греции, в нём ПАОК уступил первую строчку афинскому АЕКу и с 51 баллом и одноочковым отставанием идёт на втором месте.

 

 


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