Аршавин: «Идея отечественной игры FIFA давно витает в воздухе»

Андрей Аршавин, бывший форвард сборной России и лондонского «Арсенала» прокомментировал свою просьбу к президенту России Владимиру Путину.

Напомним, ранее в Казани на «Играх Будущего 2024» после церемонии открытия Аршавин обратился к Путину и попросил его посодействовать «Газпрому» в разработке отечественного аналога футбольного симулятора FIFA, чтобы это способствовало популяризации футбола в России.

«По‑моему, идея отечественной FIFA давно витает в воздухе. Часть работы вроде в этом направлении ведется. Не знаю, что получится с аналогом футбольного симулятора, но надеюсь, что будет хорошо», - рассказал Аршавин телеканалу «Матч ТВ».

Аршавин предложил Путину создать российский футбольный симулятор