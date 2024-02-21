Карпов: «Переход капитана «Левски» в «Ростов» сорвался из-за агентов»

Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил о том, что в «Ростове» почти гарантированно не будет капитана, полузащитника софийского «Левски» Андриана Краева. И рассказал причину сорванного трансфера.

«Болгарина предложили рассмотреть команде Карпина как вариант. Уверенности в Андриане не было, но решили его арендовать за 300 тыс. евро. Клубы быстро обо всем договорились — у парня летом заканчивается контракт и продлевать его он не намерен. «Левски» рассчитывал хоть что-то заработать на своем капитане и согласился», - пишет инсайдер.

Однако затем в игру вступили агенты футболиста. Их запросы, по словам Карпова, оказались неадекватны как по части комиссии, так и условиям договора для игрока.

В итоге дончанам пришлось отказаться от сделки. И прямо сейчас вероятность того, что Краев перейдут в стан «Ростова» - минимальна.

«Ростов» завершил первую часть сезона в РПЛ на 10-м месте с 21 баллом.