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Карпов: «Переход капитана «Левски» в «Ростов» сорвался из-за агентов»

21 Февраля 2024 • 23:26 Комментировать

Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил о том, что в «Ростове» почти гарантированно не будет капитана, полузащитника софийского «Левски» Андриана Краева. И рассказал причину сорванного трансфера.

«Болгарина предложили рассмотреть команде Карпина как вариант. Уверенности в Андриане не было, но решили его арендовать за 300 тыс. евро. Клубы быстро обо всем договорились — у парня летом заканчивается контракт и продлевать его он не намерен. «Левски» рассчитывал хоть что-то заработать на своем капитане и согласился», - пишет инсайдер.

Однако затем в игру вступили агенты футболиста. Их запросы, по словам Карпова, оказались неадекватны как по части комиссии, так и условиям договора для игрока.

В итоге дончанам пришлось отказаться от сделки. И прямо сейчас вероятность того, что Краев перейдут в стан «Ростова» - минимальна.

«Ростов» завершил первую часть сезона в РПЛ на 10-м месте с 21 баллом.

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