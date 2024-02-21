Гладилин отреагировал на возможный налог на легионеров в РПЛ

22 февраля в СМИ появились новости о возможном введении налога на легионеров в Российской премьер-лиге уже со следующего сезона. Минута, проведённая легионером на поле, по предварительной информации обойдётся клубу в 5-10 тыс. руб.

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на такую новость.

«Ну что это за деньги для таких клубов как «Зенит», «Спартак», ЦСКА? Ни на что не повлияет. Другие в большинстве не используют легионеров. В Первой лиге вообще только бесплатно берут иностранцев», - говорит Гладилин для Vprognoze.ru.

Эксперт добавил, что покупают зарубежных игроков максимум половина участников Премьер-лиги. А те, кто действительно покупают игроков, могут закрыть глаза на такие потенциальные затраты.

​В чемпионате России могут ввести налог на легионеров