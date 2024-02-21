В Казани проходит первый в истории международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего 2024». На одном из видео после церемонии открытия мероприятия к президенту России Владимиру Путину обратился бывший футболист сборной России Андрей Аршавин с необычной просьбой – создать отечественный футбольный симулятор по аналогии с FIFA (с 2023 года эта игра называется EA Sports FC 24).

«Считаю верным, чтобы появился наш футбольный симулятор, в котором ребята наши смогут играть за свою национальную сборную, команды Премьер-лиги, сборные регионов. Я считаю, что это сохранит интерес к футболу, так как многие ребята сейчас живут в виртуальном мире», - сказал Аршавин, добавив просьбу к президенту помочь «Газпрому» для такой цели.

Напомним, что российских команд и сборной России, о которых говорил Аршавин, в EA Sports FC 24 нет.