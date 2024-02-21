Борис Игнатьев считает, что работу Абаскаля в «Спартаке» оценивать рано

Борис Игнатьев, заслуженный ветеран советского и российского тренерского дела полагает, что пока рано говорить о том, провалился в «Спартаке» Гильермо Абаскаль или нет. Оценивать его работу надо будет по итогу всего сезона.

«Кричать «Караул!» на действия Абаскаля я бы не стал. Просто за какой-то минимальный промежуток времени нельзя сотворить активно играющую команду. Только в конце сезона можно сказать, что задачу тренер не выполнил и дальше будет расшифровка моментов», - делится Игнатьев с Betonmobile.

Напомним, что «Спартак» при Абаскале в первой части текущего сезона проявляет себя не всегда стабильно. Отсюда и результат – пятое место турнирной таблицы с 30 баллами.

В первом туре после возобновления чемпионата в марте спартаковцы отправятся в Санкт-Петербург и сыграют в гостях с «Зенитом».