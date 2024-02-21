Динияр Билялетдинов предположил, когда «Локомотив» и Дзюба обсудят новый контракт

Динияр Билялетдинов, бывший полузащитник столичного «Локомотива» высказался о контракте Артёма Дзюбы, который истекает с «Локо» в конце текущего сезона.

«Кто как проведёт весеннюю часть, так и будут решать продлевать или не продлевать. Логичнее было бы по всем спортивным моментам решать это летом», - говорит Билялетдинов для Metaratings.

Дзюба стал игроком «Локомотива» год назад, в феврале 2023 года. Во многом благодаря его голам и голевым действиям клуб совершил скачок с 14 на восьмое место таблицы по итогу прошлого сезона.

В сезоне текущем у Артёма набралось четыре гола и четыре голевые передачи в 20 матчах во всех турнирах.