Игнашевич: «Балтика» обновилась практически наполовину»

Сергей Игнашевич, главный тренер калининградской «Балтики» высказался о зимних трансферах своего клуба.

«У нас много новичков, очень и пришли они не сразу все вместе, а по одному, по два, мы обновились практически наполовину. Много тактических занятий, видео, это из особенностей. Сложности — наигрывание связок, подводка новичков под общее состояние», - делится Игнашевич с телеканалом «Матч ТВ».

Тренер добавил, что новичкам также необходимо постепенно подтягиваться до уровня РПЛ, так как новых игроков «Балтика» взяла из таких стран как Колумбия, Венесуэла и Болгария, а уровень РПЛ – выше уровня чемпионата этих стран.

Напомним, во второй части сезона «Балтике» будет необходимо спасаться от вылета из РПЛ. Сейчас у калининградского клуба лишь 13 очков в активе и 15-е место турнирной таблицы.