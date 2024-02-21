Тарханов: «Работу Гинера в ЦСКА оцениваю на пять с плюсом»

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поздравил президента «армейцев» Евгения Гинера с важной датой.

Напомним, ровно 23 года назад функционер встал у руля столичной команды.

«Гинер – отличный менеджер. Его работу в ЦСКА оцениваю на пять с плюсом. Он сделал все, чтобы клуб успешно выступал в России. Дальше будет только лучше! Хотя там сейчас непростая система управления, так что сложно сказать. Для меня победа команды в Кубке УЕФА – самый успешный и самый памятный момент в истории клуба вообще», – сказал Тарханов.

После 18 туров ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 28 очков.