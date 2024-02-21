«Урал» полетит на матч РПЛ с «Ахматом» прямо из Дубая

Екатеринбургскому «Уралу» предстоит провести первый официальный матч 2024 года на Северном Кавказе в Грозном, где базируется местный «Ахмат». В пресс-службе «шмелей» прояснили, как будут добираться на матч 19 тура РПЛ.

«Команда полетит на матч с «Ахматом» из Дубая», - рассказали в пресс-службе уральского клуба телеканалу «Матч ТВ». Отметим, что в ОАЭ «Урал» сейчас проводит свои зимние сборы.

Матч «Ахмат» - «Урал» состоится 2 марта, это суббота. Екатеринбуржцы занимают 12-е место турнирной таблицы Премьер-лиги с 19 очками, «Ахмат» недалеко – на 13-м месте с 17 баллами в активе. Победа может вывести грозненский клуб из зоны стыковых матчей.