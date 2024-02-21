Футбольный эксперт Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о контрольном матче «Спартака» с «Астаной» (4:0), и готовности «красно-белых» к рестарту сезона.

- Если смотреть на состав «Спартака» с «Астаной», можно сделать вывод, что он основной. И бросается в глаза, что в паре с Промесом вышел Угальде, а не Соболев. Можно ли сделать вывод, что Абаскаль будет делать ставку на Угальде?

- Если смотреть по всем матчам, то есть такая тенденция, что тренерский штаб готовит вместо Соболева Угальде в атаку, а также Промеса, Зиньковского и Мозеса. Средняя линия тоже вырисовывается. В некоторых матчах Чернов выходил с Джикией, но я почти уверен, что предпочтение в обороне Абаскаль отдаст Бабичу и Дуарте.

- Угальде снова забил головой, уже второй матч подряд. Как это оцениваете?

- Его для этого и брали, чтобы он разукрасил эту спартаковскую елочку своей искрометной игрой. Пока получается. Ему хочется играть в основном составе, понравился болельщикам. Это очень старательный парень.

- Но у него невысокий рост.

- То, что он забивает головой, – это дело случая, а не закономерность. Он не Холанн, чтобы весь верх был его. Важно, что он в принципе забивает и получает от этого много положительных эмоций.

- Как думаете, есть ли давление на Абаскаля, что нужно ставить в состав дорогостоящего Угальде?

- Если будет такая ситуация, он потеряется. Вряд ли есть какие-то люди, которые могут повести дело в таком русле, и вряд ли Абаскаль будет ставить игроков по указке кого-то. Убежден, что это не так.

- Промес забил три мяча, причем два из них шикарные, и вообще видно, что он в хорошей форме. Можно ли говорить о том, что ситуация с судом на него не повиляла?

- То, что он бомбардир, Квинси и так доказывал, но та ситуация, в которой он сейчас находится, его подстегивает для свершений новых шагов в игре. Думаю, он очень хочет всем доказать, что нужен российскому футболу и «Спартаку». У него есть два пути: опустить руки и пустить слезу, или показать всем, что я ваш игрок и буду делать все возможное, чтобы как можно дольше оставаться в команде.

- Снова мы увидели смену флангами футболистов по ходу матча. В частности Мозеса и Медины. Это новшество Абаскаля. Как к этому относитесь?

- Нормальное явление, чтобы ставить какие-то игровые проблемы перед соперником. Надо все время менять игру, в том числе в процессе матча, чтобы он ошибался.

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- Какие перспективы у «Спартака» во встрече с «Зенитом», которая состоится уже скоро?

- По всем матчам с участием клубов РПЛ, мне пока больше всех нравится «Зенит». Он хорошо готов физически, давно определился с основным составом. Там все сбалансировано. Сравнивая все наши команды, я бы поставил питерцев на первое место в плане готовности к первому матчу.

Елена Григорьевская