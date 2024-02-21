Воспитанник московского ЦСКА, 19-летний полузащитник Дмитрий Калайда стал игроком клуба РПЛ, нижегородского «Пари НН». О подписании контракта между сторонами на три с половиной года рапортует пресс-служба «горожан».

Уроженец Белореченска прошел футбольную школу московского ЦСКА и сыграл в 68 матчах за команды системы «армейцев» (в ЮФЛ и в МФЛ). В них он оформил 18 забитых мячей и сделал 16 голевых передач. Также в активе молодого футболиста – привлечение в молодёжную сборную России.

Правда, за основной состав «армейцев» молодой игрок пока не провёл ни одного официального матча.

«Пари НН» после 18 сыгранных туров РПЛ идёт на девятом месте турнирной таблицы с 24 баллами.