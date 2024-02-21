Оздоев запретил Михаилу Кержакову заканчивать карьеру

Магомед Оздоев, российский хавбек ПАОКа отреагировл на недавние слова голкипера питерского «Зенита» Михаила Кержакова о том, что тот может повесить бутсы на гвоздь в скором времени. А именно после завершения текущего сезона.

«Даже не думай заканчивать», - пишет Оздоев в своей соцсети, прикрепив фото Кержакова и отметив его аккаунт.

Напомним, что действующий контракт Кержакова с «Зенитом» закончится в конце текущего сезона, а новое трудовое соглашение стороны ещё не подписали. Опытному вратарю 37 лет. В этом сезоне он сыграл в 15 матчах за клуб и пропустил в них 12 голов, в восьми встречах оставил ворота «сухими».

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