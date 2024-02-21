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Гладилин: «Угальде - современный футболист, он мне напоминает Мартинеса из «Интера» эксклюзив

21 Февраля 2024 • 20:45 Комментировать

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о контрольном матче с «Астаной», а также о готовности «красно-белых» к рестарту сезона.

- На матч с «Астаной» в нападении Абаскаль выпустил Промеса и Угальде. Соболев остался в запасе. Можно ли сделать вывод, что «Спартак» будет делать ставку на Угальде?

- Мне кажется, что Промес будет играть попеременно с двумя нападающими. Примерно такой состав, который был с «Астаной», и будет выходить чаще всего. Наверное, Угальде будет выдвинут вперед, а Промес – это блуждающий футболист, который играет и слева, и справа.

- Именно такой вариант предпочтет Абаскаль на матч с «Зенитом»?

- В этой встрече «Спартак» будет играть от обороны, перекрывая все зоны. Команда явно будет рассчитывать на переходные фазы от обороны к атаке, поэтому Угальде будет выдвинут вперед. Промес будет связующим звеном. А как после этого матча команда будет действовать тактически, пока непонятно. Сегодня мы видели моделирование матча с «Зенитом». Ну, может, один человек поменяется. А тактика будет примерно такой - без центрального нападающего.

- Угальде снова забил головой, уже второй матч подряд. Как это оцениваете?

- Это современный футболист. Он мне напоминает Мартинеса, который играет в «Интере». Комплекция очень похожа, игрок нацелен на ворота, только Угальде моложе. А стиль игры у них одинаковый. Пока мне этот футболист импонирует тем, что он разноплановый, не прямолинейный. А как это сработает на дистанции, пока трудно сказать.

- Как думаете, есть ли давление на Абаскаля, что нужно ставить в состав дорогостоящего Угальде?

- Давления не будет. Если Угальде будет сильнее конкурентов, то предпочтение отдадут именно ему. Сейчас для Абаскаля главное – результат, а не то, что надо кого-то конкретного поставить в состав. Нужно постараться не проиграть «Зениту» и пройти «Оренбург» в Кубке России. Если будет два фиаско, то сезон, можно считать проигранным.

- Даст ли «Спартаку» преимущество в матче с «Зенитом» тот факт, что Угальде и его возможности пока никто не знает?

- Не думаю. Соперники пристально следят друг за другом. Есть видеозаписи. Так что никаких проблем для Семака и его игроков не будет. Тут важнее, как будет готов функционально сам Угальде.

- Промес забил три мяча, видно, что он в хорошей форме. Вас это удивляет?

- Его ситуация заставляет стараться еще больше. Он набирает кондиции и понимает, что ему надо переподписывать контракт со «Спартаком» на как можно больший срок. Поэтому надо показывать ту игру, которую он умеет. Радует, что Промес в такой хорошей форме, и с «Зенитом» будет играть по максимуму.

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- Снова мы увидели смену флангами игроков по ходу матча. В частности Мозеса и Медины. Это новшество Абаскаля. Как к этому относитесь?

- Никаких проблем с этим нет, в разных командах такое часто применяется. Смена позиций немного освежает игру и вводит в замешательство соперника. Но ненадолго, потому что футболисты потом снова возвращаются на свои привычные позиции. Это нормально.

Елена Григорьевская

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