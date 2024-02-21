Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: «Гинер – лучший президент в нашем футболе» эксклюзив

21 Февраля 2024 • 20:15 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
24.02 17:00

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поздравил президента «красно-синих» Евгения Гинера с важной датой. Напомним, ровно 23 года назад Гинер возглавил «армейский» клуб.

«Гинер проделал очень хорошую работу. Часто все зависело не только от него, а от многих других факторов. Были отличные времена, чего стоит только Кубок УЕФА. Это вообще феноменальный результат. Сейчас в клубе все немного изменилось, пришли другие люди. Может, былого влияния на команду он не оказывает. Он вообще лучший президент в нашем футболе», – сказал Масалитин.

В текущем сезоне ЦСКА провел 18 матчей в рамках РПЛ, в которых набрал 28 очков. Сейчас команда Владимира Федотова занимает восьмое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Евгений Гинер Валерий Масалитин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 21 Февраля
20:15
Масалитин: «Гинер – лучший президент в нашем футболе»
19:15
Чанов: «Гинер – мудрый человек»
18:42
Галямин: ЦСКА не по игре занимает восьмое место
20 Февраля
20:26
Масалитин: «Академия ЦСКА хорошо работает»
11 Февраля
10:10
Игрок «Динамо» Бителло рассказал, что его удивило в России
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков «Ливерпуль» потерял Салаха ​Месси выступил с заявлением Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира «Бавария» поставила ультиматум Тухелю Месси высказался о восходящей звезде «Барселоны» Ямале Четыре важных футболиста «Барселоны» не смогут сыграть с «Наполи» ​Стало известно, что Месси сделал с восьмым «Золотым мячом» У Мбаппе появился новый вариант - переход в «Реал» под угрозой Эден Азар назвал суперклуб, которому чаще всего отказывал в трансфере
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу Пенальти Иммобиле и удаление Упамекано: «Бавария» пошла под откос и тухло проиграла «Лацио» «Реал» подписал Мбаппе
Спортивные новости
Определились все 16 участников розыгрыша плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Автомобилист» и возглавил Восточную конференцию КХЛ Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Февраля
21:32 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич: «Балтика» обновилась практически наполовину»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Спартак» обязан бороться за медали
21:08 · Россия. Премьер-лига
«Урал» полетит на матч РПЛ с «Ахматом» прямо из Дубая
20:39 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» подписал воспитанника московского ЦСКА официально
20:38 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Спартаку» не хватает баланса
20:27 · Россия. Премьер-лига
Оздоев запретил Михаилу Кержакову заканчивать карьеру
20:12 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» подписали защитника сборной Беларуси официально
20:04 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев благодаря Кубку Азии подорожал на миллион евро
19:46 · Россия. Премьер-лига
«Спартак-2» Комбарова одолел «Амкал» на Кубке ФНЛ
19:43 · Россия. Премьер-лига
Наумов — о Рыбчинском: «Переход в «Балтику» — это неплохой вариант для перезапуска карьеры»
19:40 · Россия. Премьер-лига
​Кечинов высказался о ситуации Промеса
19:33 · Россия. Премьер-лига
«Если «Спартак» не чемпион, радоваться нечему» — Позов 3
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Акрон» объявил об аренде игрока ЦСКА официально
19:21 · Россия. Премьер-лига
​Промеса нельзя считать виновным в контрабанде наркотиков – адвокат игрока 1
19:20 · Россия. Премьер-лига
Венцель: Могу представить Мостового главным тренером команды
Все новости
Рекомендуем