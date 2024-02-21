Масалитин: «Гинер – лучший президент в нашем футболе»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поздравил президента «красно-синих» Евгения Гинера с важной датой. Напомним, ровно 23 года назад Гинер возглавил «армейский» клуб.

«Гинер проделал очень хорошую работу. Часто все зависело не только от него, а от многих других факторов. Были отличные времена, чего стоит только Кубок УЕФА. Это вообще феноменальный результат. Сейчас в клубе все немного изменилось, пришли другие люди. Может, былого влияния на команду он не оказывает. Он вообще лучший президент в нашем футболе», – сказал Масалитин.

В текущем сезоне ЦСКА провел 18 матчей в рамках РПЛ, в которых набрал 28 очков. Сейчас команда Владимира Федотова занимает восьмое место в турнирной таблице.