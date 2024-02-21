Наумов — о Рыбчинском: «Переход в «Балтику» — это неплохой вариант для перезапуска карьеры»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о переходе полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Рыбчинского в «Балтику».

Ранее стало известно, что 25-летний футболист проведет остаток сезона в калининградской команде на правах аренды.

По мнению эксперта, Рыбчинскому нужна регулярная игровая практика, ведь без нее он начинает теряться.

«Для Дмитрия переход в «Балтику» — это неплохой вариант для перезапуска карьеры. Рыбчинский — талантливый футболист, ему нужно играть», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

В текущей кампании Рыбчинский принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет один ассист.