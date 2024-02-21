​Кечинов высказался о ситуации Промеса

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов высказался о ситуации Квинси Промеса. Как известно, нидерландский футболист недавно получил на родине шесть лет тюрьмы за контрабанду наркотиков. Промес будет обжаловать решение.

«Промес очень много сделал для «Спартака», он большой профессионал. Даже такая ситуация, которая сейчас происходит с ним, не повлияет на его игру. Не вижу здесь никакой проблемы. Он как играл с полной самоотдачей, с хорошим КПД, так и будет продолжать, я в этом уверен», - цитирует Кечинова «Спорт-Экспресс».

В среду «Спартак» проводил товарищеский матч против «Астаны» и одержал победу со счётом 4:0. Квинси Промес стал автором трёх голов.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт в субботу, 2 марта. В этот день команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Зенита» на выезде. После восемнадцати туров «красно-белые» занимают пятое место в таблице.