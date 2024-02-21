«Акрон», один из лидеров Мелбет-Первой лиги объявил об аренде игрока столичного ЦСКА Макара Пестова. 20-летний полузащитник будет выступать в составе клуба из Самарской области до конца текущего сезона.

Пестов – воспитанник пермского футбола. В юношеском возрасте футболист он переехал в академию московского ЦСКА, в структуре столичных «армейцев» Макар продолжал заниматься вплоть до перехода в «Акрон».

В текущем сезоне в рамках МФЛ футболист принял участие в 16 матчах, в которых забил четыре гола и ещё четыре раза ассистировал.

«Акрон» занимает третье место турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги с 35 баллами.