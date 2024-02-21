​Промеса нельзя считать виновным в контрабанде наркотиков – адвокат игрока

София Хоф, адвокат форварда «Спартака» Квинси Промеса, высказалась о ситуации со вторым тюремным сроком игрока. Как известно, нидерландца признали причастным к контрабанде наркотиков и приговорили к шести годам тюрьмы.

По словам Хоф, вердикт суда не является окончательным – сторона игрока будет подавать апелляцию. Адвокат отметила, что Промеса сейчас нельзя считать виновным.

«Хотелось бы подчеркнуть, что до тех пор, пока вердикт судьи не является окончательным, каждый подозреваемый в Нидерландах должен считаться невиновным, и Квинси Промес не исключение», - цитирует Хоф «Матч ТВ».

Хоф также подчеркнула, что в рамках апелляции уголовное дело будет полностью переоценено.

Решение по апелляции Промеса на первый тюремный срок не вынесено