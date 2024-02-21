Венцель: Могу представить Мостового главным тренером команды

Главный инструктор Академии РФС Александр Венцель поделился комментарием о перспективах Александра Мостового в тренерской деятельности.

«Могу ли представить Мостового главным тренером? Почему нет? Это нормальный вариант. Но важный момент: в какой роли Александр будет куда-то заходить? Если сразу главным тренером, тогда ему нужен хороший тренерский штаб», — приводит слова Венцеля портал «РБ Спорт».

Напомним, Мостовой завершил карьеру в 2005 году. На данный момент 55-летний футбольный эксперт проходит обучение в тренерской Академии РФС.

Ранее Мостовой несколько раз говорил, что не знает, станет ли он тренером после окончания обучения, ведь работать в низших лигах он не намерен.