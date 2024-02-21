​Решение по апелляции Промеса на первый тюремный срок не вынесено

Квинси Промес в родных Нидерландах получил два тюремных срока – за нападение на двоюродного брата (полтора года) и за причастность к контрабанде наркотиков (шесть лет). В обоих случаях Промес не согласился с приговором и подал апелляцию.

Первая апелляция Промеса на полтора года тюрьмы ещё не была рассмотрена.

«Вчера было краткое слушание, никакого окончательного решения по апелляции или приговору принято не было», - комментарий апелляционного суда приводит «Матч ТВ».

В суде отметили, что рассматривать апелляцию по существу ещё рано.

В среду Квинси Промес оформил хет-трик и помог «Спартаку» разгромить «Астану» в товарищеском матче – 4:0.