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Чанов: «Гинер – мудрый человек» эксклюзив

21 Февраля 2024 • 19:15 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
24.02 17:00

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поздравил президента ЦСКА с важной датой. Ровно 23 года назад Евгений Гинер стал работать в «армейском» клубе.

«Конечно, клуб создавался не сразу. Кто-то уходил из-за травмы, кто-то по старости. Иногда не угадывали с главным тренером. Но вообще Гинер очень хорошо управляет командой. Он вообще отличный менеджер, грамотно подбирает всех тренеров. Он всегда доверяет штабу, а штаб доверяет ему. Гинер и Газзаев выработали общую линию развития команды и шли по ней. Гинер – мудрый человек. Он может надавить или отпустить в нужный момент. Точно умеет создавать коллективы», – сказал Чанов.

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