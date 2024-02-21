Галямин: ЦСКА не по игре занимает восьмое место

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Галямин поделился мнением о перспективах столичного клуба во второй части сезона Российской премьер-лиги.

«По качеству игры должны быть выше. Конечно, это не борьба за чемпионство, но команда должна быть на несколько ступенек выше. Думаю, что за четвертое-пятое место ЦСКА поборется в этом сезоне», — приводит слова Галямина «Спорт День за Днем».

По итогам 18 сыгранных туров подопечные Владимира Федотова находятся на восьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды 28 набранных очков.

Возобновление чемпионата запланировано на начало марта. В 19-м туре ЦСКА примет у себя дома «Оренбург».