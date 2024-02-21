​Идову близок к продолжению карьеры в «Енисее»

Бывший защитник пермского «Амкара» и московского «Локомотива» Брайн Идову близок к тому, чтобы продолжить карьеру в клубе Мелбет-Первой лиги, «Енисее». Сейчас он, как пишет в телеграм-канале Сергей Ильёв, находится на просмотре в красноярском «Енисее», что проводит сборы в Турции.

Напомним, что Идову, которому уже 31 год, с лета находится без клуба. Его последней командой были подмосковные «Химки», за которые он выступал с лета 2020 года. С 2018 по 2020 годы был игроком московского «Локомотива», с юношеского до взрослого футбола дорос в «Амкаре», в системе которого находился с 2010 по 2018 годы. Воспитанник петербургской «Смены».