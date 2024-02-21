​В России планируют объяснять решения ВАР на стадионах – поданы запросы

В обозримом будущем на российских стадионах могут начать объяснять решения ВАР болельщикам. Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе занимает должность генерального секретаря, сообщил о подаче соответствующего запроса в ФИФА и ИФАБ.

«Мы обратились в ФИФА и ИФАБ с просьбой выдать разрешение на проведение подобного эксперимента. Если получим разрешение, то постараемся максимально быстро решить технические вопросы, обучим арбитров», - цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Митрофанов допустил, что эксперимент может стартовать уже ближайшей весной, либо, если времени не хватит, в следующем сезоне.

Отметим, что судейство остаётся обсуждаемой темой в российском футболе, несмотря на внедрение системы ВАР.